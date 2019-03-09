Мокрый снег, дождь и ветер: жителей Самарской области предпреждают об ухудшении погоды

СЕГОДНЯ 13:42 2019-03-09T13:42:21+03:00

В ближайшие дни синоптики обещают мокрый снег и дождь в регионе Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Столбики термометров будут колебаться в районе 0 градусов

Изменить размер текста: A A

Региональное ГУ МЧС предупреждает жителей Самарской области об ухудшении погоды в субботу, 9 марта. В частности, ожидается усиление ветра, местами пройдет мокрый снег.

По данным Приволжского УГМС, в области будет дуть юго-западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду, порывы будут достигать 20 м/с. Слабая метель, мокрый снег и дождь, температура воздуха -3… +2. Ночью на воскресенье, 10 марта, местами пройдет небольшой мокрый снег, столбики термометров покажут -4… +1. Днем -1… +4, небольшие осадки преимущественно в виде дождя.

ИСТОЧНИК KP.RU