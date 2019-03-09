2019-03-09T16:44:24+03:00
Происшествия

В Самарской области сорванный с крыши шифер рухнул на машину

Судя по всему, в автомобиле в момент ЧП никого не было
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Фото: vk.com/patrul_tltФото: vk.com/patrul_tlt
Изменить размер текста:

В селе Зольное Самарской области на машину с крыши рухнули куски шифера. Произошло это ночью с пятницы на субботу, 9 марта. Несколько кусков шифера сдул с крыши ветер, один из них пробил припаркованной у дома «девяносто девятой» заднее стекло, сообщают очевидцы в паблике «Происшествия Тольятти».

- Село Зольное, с крыши дома сегодня ночью ветром сорвало часть крыши, кому-то повезло… - написал автор фотографии последствий происшествия.

Судя по всему, владелец авто не пострадал.

Пользователи соцсетей уверяют – владельцу вазовской легковушки повезло больше, чем жильцам дома. Ему нужно поменять только заднее стекло, а людям придется жить с дырявой крышей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Исаклинком районе Самарской области произошла массовая авария
Мокрый снег, дождь и ветер: жителей Самарской области предпреждают об ухудшении погоды
В Самарской области в кювет улетел автобус с 15 пассажирами
В Самаре в ресторане Paffos light произошло задымление
Самедов, Джано и Корниленко выйдут с первых минут на матч «Крыльев» с «Енисеем»
Пляжные «Крылья Советов» подписали клубного чемпиона мира бразильца Нелито
Суд оштрафовал двух кандидатов на пост губернатора Самарской области
«Динамо Самара» обыграло БЛиК в матче чемпионата России по мини-футболу
В Сызрани ночью на 8 марта угарным газом отравилась молодая пара
Жителя Самарской области поймали с 12 граммами героина
Местные жители сообщили о массовой гибели рыбы на Волге у Сызрани
«Енисею» забыли привезти форму и бутсы в Самару к матчу с «Крыльями». Но уже все в порядке
Фигуристы из Самарской области стали серебряными призерами Всемирной зимней Универсиады
На Стара Загора В Самаре горела многоэтажка
В Тольятти эвакуирован театр «Колесо»
Человек в маске гориллы: Паша Техник подъедет на матч «Крылья Советов» - «Енисей»
В Самаре на Партизанской автоледи сбила пешехода
Бывший тюремный надзиратель в Самарской области отправился в колонию за сотовые и наркотики
Молодежка «Крыльев Советов» сыграла вничью с «Енисеем»