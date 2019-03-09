В Самарской области сорванный с крыши шифер рухнул на машину
В селе Зольное Самарской области на машину с крыши рухнули куски шифера. Произошло это ночью с пятницы на субботу, 9 марта. Несколько кусков шифера сдул с крыши ветер, один из них пробил припаркованной у дома «девяносто девятой» заднее стекло, сообщают очевидцы в паблике «Происшествия Тольятти».
- Село Зольное, с крыши дома сегодня ночью ветром сорвало часть крыши, кому-то повезло… - написал автор фотографии последствий происшествия.
Судя по всему, владелец авто не пострадал.
Пользователи соцсетей уверяют – владельцу вазовской легковушки повезло больше, чем жильцам дома. Ему нужно поменять только заднее стекло, а людям придется жить с дырявой крышей.
ИСТОЧНИК KP.RU