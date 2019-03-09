В Самарской области сорванный с крыши шифер рухнул на машину

СЕГОДНЯ 16:44 2019-03-09T16:44:24+03:00

Судя по всему, в автомобиле в момент ЧП никого не было

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В селе Зольное Самарской области на машину с крыши рухнули куски шифера. Произошло это ночью с пятницы на субботу, 9 марта. Несколько кусков шифера сдул с крыши ветер, один из них пробил припаркованной у дома «девяносто девятой» заднее стекло, сообщают очевидцы в паблике «Происшествия Тольятти».

- Село Зольное, с крыши дома сегодня ночью ветром сорвало часть крыши, кому-то повезло… - написал автор фотографии последствий происшествия.

Судя по всему, владелец авто не пострадал.

Пользователи соцсетей уверяют – владельцу вазовской легковушки повезло больше, чем жильцам дома. Ему нужно поменять только заднее стекло, а людям придется жить с дырявой крышей.

ИСТОЧНИК KP.RU