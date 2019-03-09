2019-03-09T17:34:28+03:00
Общество

Скончался бывший председатель Куйбышевского горисполкома Геннадий Задыхин

Прощание состоится 11 марта в музее имени Алабина
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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На 79-ом году жизни скончался бывший председатель Куйбышевского горисполкома Геннадий Задыхин. На этом посту он трудился с 1984 по 1988 год. Прощание пройдет в понедельник, 11 марта, в музее имени П.В. Алабина по адресу: Самара, улица Ленинская, 142. Гражданская панихида начнется в 10:00.

Геннадий Васильевич окончил Куйбышевский авиационный институт, работал секретарем партбюро завода «Металлист», председателем Советского райисполкома и горисполкома Куйбышева. С 1988 года работал в облисполкоме Самарской области, потом занимал пост первого заместителя главы администрации региона и трудился в налоговой службе и аппарате комитета профсоюза работников госучреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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