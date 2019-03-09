Волейболисты «Новы» всухую обыграли «Югру-Самотлор» 3:0
Волейбольная «Нова» обыграла «Югру-Самотлор» из Нижневартовска в заключительном домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги. Встреча прошла в Новокуйбышевске и завершилась со счетом 3:0 (25:20, 25:17, 25:17) в пользу хозяев.
Самым результативным игроком встречи в составе «Новы» стал Федор Воронков, который набрал 16 очков.
Новокуйбышевцы продолжают битву за плей-офф. Сейчас команда идет на 9 месте в турнирной таблице. От зоны игр на вылет «Нову» отделяют 4 очка.
У команды осталось две встречи в регулярном чемпионате – обе на выезде. 16 марта «Нова» сыграет в Кемерово с «Кузбасом», а 23 марта в Белгороде с «Белогорьем».
ИСТОЧНИК KP.RU