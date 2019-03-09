2019-03-09T21:41:40+03:00
Спорт

Волейболисты «Новы» всухую обыграли «Югру-Самотлор» 3:0

Этот матч стал заключительным для команды из Самарской области дома в регулярном чемпионате
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: ВК "Нова"Фото: ВК "Нова"
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Волейбольная «Нова» обыграла «Югру-Самотлор» из Нижневартовска в заключительном домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги. Встреча прошла в Новокуйбышевске и завершилась со счетом 3:0 (25:20, 25:17, 25:17) в пользу хозяев.

Самым результативным игроком встречи в составе «Новы» стал Федор Воронков, который набрал 16 очков.

Новокуйбышевцы продолжают битву за плей-офф. Сейчас команда идет на 9 месте в турнирной таблице. От зоны игр на вылет «Нову» отделяют 4 очка.

У команды осталось две встречи в регулярном чемпионате – обе на выезде. 16 марта «Нова» сыграет в Кемерово с «Кузбасом», а 23 марта в Белгороде с «Белогорьем».

ИСТОЧНИК KP.RU

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