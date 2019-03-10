Руль стильный - "сутенерский": в Самарской области мужчина продает Toyota Mark II, покусанную бобрами

СЕГОДНЯ 08:53 2019-03-10T08:53:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Необычное объявление разместил на портале Avito житель Сызрани Илья. Молодой человек продает свой автомобиль Toyota Mark II 1991 года и откровенно говорит, какие у того есть недостатки.

- Едет он хорошо, если залить 95, если 98 залить, я думаю, он на радостях скончается. Возможно оно и к лучшему. Мотор обслужен, был когда-то. Голова ГБЦ после полного ребилда. Сейчас рамсы с охлаждением, причина выясняется, - рассказывает автолюбитель.

Владелец отмечает, что по салону "придраться не к чему, только нет кондиционера, но его можно установить при желании. Руль у иномарки стильный - деревянный "сутенерский". Машиной удобно управлять. Среди минусов также - "рыжики" и "укусы бобров". Цена вопроса - 125 тысяч рублей, торговаться хозяин транспортного средства не расположен, ибо талант к этому у него "минимальный, как у Элджея".

ИСТОЧНИК KP.RU