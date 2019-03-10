2019-03-10T09:20:11+03:00
Происшествия

Массовое ДТП с грузовиками в Самарской области спровоцировал водитель Lada

Один из пострадавших госпитализирован
Михаил ГОРЮНОВ
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Из-за аварии на трассе было перекрыто движениеИз-за аварии на трассе было перекрыто движениеФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Полицейские рассказали об обстоятельствах массовой аварии, которая произошла днем 9 марта, примерно в 14-00, в Исаклинском районе. Напомним, что в районе 1157 километра трассы М-5 "Урал" столкнулись сразу 7 машин, среди которых грузовики.

- 31-летний мужчина, управляя автомобилем Lada 213100, двигаясь в направлении Уфы со стороны Самары, не учел погодных условий и не выбрал безопасную скорость движения. В результате машину занесло на правую обочину с наездом на барьерное ограждение, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

После отечественное авто снова занесло на свою полосу и там она столкнулась с микроавтобусом Volkswagen под управлением 62-летнего мужчины, ехавшего в попутном направлении. В остановившиеся автомобили впоследствии въехали еще 3 грузовика, двигавшихся в направлении Уфы.

В результате ДТП пострадал водитель Lada, а также 62 и 43-летние водители большегрузов. Все они были доставлены в ближайшую больницу. 62-летний водитель фуры госпитализирован. Еще один участник ДТП обратился за разовой медицинской помощью. Полицейские напоминают, что автовладельцам нужно быть осторожнее на дорогах в сложных погодных условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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