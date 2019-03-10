2019-03-10T10:11:04+03:00
Происшествия

В Тольятти преступники за ночь ограбили сразу несколько человек

Подозреваемые задержаны, не исключено, что будет выявлена их причастность к другим преступлениям
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Часть похищенного у злодеев изъятаЧасть похищенного у злодеев изъятаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

На днях в полицию Тольятти обратился 24-летний житель Центрального района города. Молодой человек заявил, что у него отобрали вещи на сумму 12 тысяч рублей.

- В ходе опроса выяснилось, что потерпевший возвращался домой и около часа ночи трое неизвестных напали на него, забрали барсетку, мобильный телефон и денежные средства в сумме 800 рублей, после чего скрылись, - сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Силовики немедленно передали ориентировку на подозреваемых всем нарядом наружной службы. Через некоторое время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, увидели убегавших в разные стороны мужчин. Один из предполагаемых преступников был задержан и доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства. В ходе осмотра у него нашли похищенный телефон. 24-летний злоумышленник, ранее судимый за кражу, признался, что за одну ночь он со своими приятелями совершил два грабежа и предоставил информацию о соучастниках. Их также поймали - одному 31 год и он судим за причинение тяжкого вреда здоровью, другому - 32, он проблем с законом раньше не имел.

По факту грабежей возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование продолжается. Не исключено, что в ходе разбирательств станет известно о других преступлениях этой компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Массовое ДТП с грузовиками в Самарской области спровоцировал водитель Lada
Руль стильный - "сутенерский": в Самарской области мужчина продает Toyota Mark II, покусанную бобрами
Волейболисты «Новы» всухую обыграли «Югру-Самотлор» 3:0
«Динамо Самара» разгромило нефтеюганский БЛиК 13:4
Скончался бывший председатель Куйбышевского горисполкома Геннадий Задыхин
В Исаклинком районе Самарской области произошла массовая авария
В Самарской области сорванный с крыши шифер рухнул на машину
Мокрый снег, дождь и ветер: жителей Самарской области предупреждают об ухудшении погоды
В Самарской области в кювет улетел автобус с 15 пассажирами
В Самаре в ресторане Paffos light произошло задымление
Самедов, Джано и Корниленко выйдут с первых минут на матч «Крыльев» с «Енисеем»
Пляжные «Крылья Советов» подписали клубного чемпиона мира бразильца Нелито
Суд оштрафовал двух кандидатов на пост губернатора Самарской области
«Динамо Самара» обыграло БЛиК в матче чемпионата России по мини-футболу
В Сызрани ночью на 8 марта угарным газом отравилась молодая пара
Жителя Самарской области поймали с 12 граммами героина
Местные жители сообщили о массовой гибели рыбы на Волге у Сызрани
«Енисею» забыли привезти форму и бутсы в Самару к матчу с «Крыльями». Но уже все в порядке
Фигуристы из Самарской области стали серебряными призерами Всемирной зимней Универсиады
На Стара Загора В Самаре горела многоэтажка
В Тольятти эвакуирован театр «Колесо»
Человек в маске гориллы: Паша Техник подъедет на матч «Крылья Советов» - «Енисей»
В Самаре на Партизанской автоледи сбила пешехода
Бывший тюремный надзиратель в Самарской области отправился в колонию за сотовые и наркотики
Молодежка «Крыльев Советов» сыграла вничью с «Енисеем»