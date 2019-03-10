В Тольятти преступники за ночь ограбили сразу несколько человек

СЕГОДНЯ 10:11 2019-03-10T10:11:04+03:00

Подозреваемые задержаны, не исключено, что будет выявлена их причастность к другим преступлениям

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На днях в полицию Тольятти обратился 24-летний житель Центрального района города. Молодой человек заявил, что у него отобрали вещи на сумму 12 тысяч рублей.

- В ходе опроса выяснилось, что потерпевший возвращался домой и около часа ночи трое неизвестных напали на него, забрали барсетку, мобильный телефон и денежные средства в сумме 800 рублей, после чего скрылись, - сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Силовики немедленно передали ориентировку на подозреваемых всем нарядом наружной службы. Через некоторое время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, увидели убегавших в разные стороны мужчин. Один из предполагаемых преступников был задержан и доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства. В ходе осмотра у него нашли похищенный телефон. 24-летний злоумышленник, ранее судимый за кражу, признался, что за одну ночь он со своими приятелями совершил два грабежа и предоставил информацию о соучастниках. Их также поймали - одному 31 год и он судим за причинение тяжкого вреда здоровью, другому - 32, он проблем с законом раньше не имел.

По факту грабежей возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование продолжается. Не исключено, что в ходе разбирательств станет известно о других преступлениях этой компании.

ИСТОЧНИК KP.RU