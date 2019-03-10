Бывшего главу «Самаранефтегеофизики» Руслана Горринга арестовали в Москве за мошенничество

СЕГОДНЯ 11:36 2019-03-10T11:38:57+03:00

Мужчина сменил имя, скрываясь от силовиков, но в итоге попался и сейчас отказывается от дачи показаний

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На днях следователи ГСУ СК России по Московской области, а также сотрудники ФСБ и ГУ МВД столицы задержали в аэропорту «Внуково» бывшего первого замдиректора Росгеологии Руслана Горринга. Мужчину, который раньше возглавлял совет директоров «Самаранефтегеофизики», подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

- По данным следствия, в 2011 году Руслан Ганижев (Горринг) получил от предпринимателя денежные средства в размере более 5 млн рублей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности на территории Ленинского района Московской области, - сообщает СК РФ.

Указанные деньги Ганижев должен был передать председателю Ленинского районного совета депутатов Александру Газейкину, но был задержан. На допросе он дал признательные показания. В отношении него судом была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Однако после этого Руслан скрылся от следствия и был объявлен в розыск. Газейкин же был осужден к реальному сроку.

Находясь в розыске, Ганижев изменил фамилию и отчество, став Русланом Горрингом. Его задержали в аэропорту 7 марта. На допросе Горринг отказался от дачи показаний. Сейчас подозреваемого взяли под стражу, расследование продолжается.

Напомним, что недавно Горринг оказался связан с секс-скандалом, который разразился после его стрима на Twitch. На видео топ-менджер отчитывал женщину за разговоры с коллегами о том, с кем в компании он спал, называя этих девушек «кошаками».

ИСТОЧНИК KP.RU