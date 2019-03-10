Жителей села под Тольятти напугала тощая лиса с ободранным хвостом

СЕГОДНЯ 13:03 2019-03-10T13:03:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Необычный гость на днях пожаловал в село Верхние Белозерки под Тольятти. Местные жители 8 марта и накануне видели там тощую лису с ободранным хвостом. Напугавший людей своим страшным видом зверь бегал по улице и, судя по всему, искал еду. Фото животного опубликовали в социальных сетях в группе "Подслушано Верхние Белозерки".

- Это бешеная лиса, здоровое животное не зайдет на территорию, где люди. А эта лиса не боится ничего. Так что люди - нужно звонить в службу по отлову животных, - считает Яна Г., занимающаяся ветеринарией.

Лису видели сразу на нескольких улицахФото: соцсети

По словам специалиста, март - как раз пик бешенства у лис. Больного хищника, который нередко заходит в населенные пункты, лучше избегать. Другие очевидцы сомневаются в том, что лиса больна, но сходятся на том, что с ней и вправду лучше не встречаться.

ИСТОЧНИК KP.RU