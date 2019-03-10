В Тольятти ночью загорелся магазин с цветами

СЕГОДНЯ 15:44 2019-03-10T15:44:26+03:00

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Сегодня ночью, в воскресенье 10 марта, в Автомобильной столице страны произошло ЧП. На улице Гагарина в Центральном районе Тольятти загорелся цветочный павильон.

- Примерно в 2:05-2:15 горел ларёк цветов, возле парка. Напротив магазина "Волгарь" На месте были 2 пожарных разряда, потушили очень быстро! - пишет очевидец в паблике "Происшествия Тольятти".

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, им сообщение о случившемся поступило в 1-54 ночи. Огонь охватил торговый павильон на площади 5 квадратных метров. В 2-02 пожар уже ликвидировали. Пострадавших нет. На месте работали 8 человек личного состава и 2 единицы техники. Причина возгорания и ущерб от него устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU