2019-03-10T16:38:09+03:00
Происшествия

В Самаре полицейские задержали двух мужчин, которые искали закладки за гаражами, а потом решили покататься

На нарушителей вышли благодаря активистам "Ночного Патруля"
Михаил ГОРЮНОВ
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Среди прочего у задержанных изъяли шприцыСреди прочего у задержанных изъяли шприцыФото: соцсети
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Вчера поздно вечером, в субботу 9 марта, на проспекте Кирова было неспокойно. Там активисты движения "Ночной Патруль" обратили внимание на группу людей во дворе дома № 167, которые бегали в гаражном массиве с фонариками и что-то упорно искали.

- Затем компания решила прокатиться по городу. Автомобиль был остановлен сотрудниками 3 Роты Полка ДПС по г. Самара. По иронии судьбы рядом задержание произвели напротив отдела полиции № 1 - Кировский район, - сообщают представители общественной организации.

Задержанный водитель от медицинского освидетельствования отказался. При себе у него и его друга нашли пустые шприцы. Сейчас полицейские разбираются во всех обстоятельствах случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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