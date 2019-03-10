В Самаре полицейские задержали двух мужчин, которые искали закладки за гаражами, а потом решили покататься
Вчера поздно вечером, в субботу 9 марта, на проспекте Кирова было неспокойно. Там активисты движения "Ночной Патруль" обратили внимание на группу людей во дворе дома № 167, которые бегали в гаражном массиве с фонариками и что-то упорно искали.
- Затем компания решила прокатиться по городу. Автомобиль был остановлен сотрудниками 3 Роты Полка ДПС по г. Самара. По иронии судьбы рядом задержание произвели напротив отдела полиции № 1 - Кировский район, - сообщают представители общественной организации.
Задержанный водитель от медицинского освидетельствования отказался. При себе у него и его друга нашли пустые шприцы. Сейчас полицейские разбираются во всех обстоятельствах случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU