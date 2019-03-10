На нефтеперерабатывающем заводе в Новокуйбышевске произошел пожар, есть пострадавшие
Сегодня днем, в воскресенье 10 марта, серьезное ЧП произошло в Новокуйбышевске. На одном из нефтеперерабатывающих заводов начался пожар, сообщают местные жители.
- Горит открытым пламенем печь резервуара. Высота пламени 5-7 метров, есть один пострадавший. Как рассказали в администрации завода - два гидранта без воды. На месте все оперативные службы города работают, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" очевидец, пожелавший остаться анонимным.
Как стало известно, пострадавшего госпитализировали в новокуйбышевскую городскую больницу с ожогами 2-й степени. Были опасения, что он серьезно повредил глаза, однако они не подтвердились. Сейчас работа на месте происшествия продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU