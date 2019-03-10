2019-03-10T19:49:45+03:00
Общество

Масленицу на площади Куйбышева в Самаре посетили более 30 тысяч человек

Активное участие в мероприятии приняла и мэр города Елена Лапушкина
Михаил ГОРЮНОВ
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На празднике устраивали традиционные русские забавыНа празднике устраивали традиционные русские забавыФото: Альберт ДЗЕНЬ
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В Самаре 10 марта отмечали Масленицу. Праздничные мероприятия проводились в разных точках города, несколько из них посетила мэр города Елена Лапушкина. Самые масштабные гуляния развернулись на площади Куйбышева, там глава областной столицы побывала на основных тематических точках - «Маслёна», «Народные забавы», «Город мастеров», «Самарский самовар», «Спортивный городок», а также на центральной и малой сценах и площадке с дополнительными активностями.

- На центральной сцене выступали лучшие творческие коллективы города и области: Государственный Волжский русский народный хор имени Милославова, театр народной песни «Добро», фольклорные и эстрадные исполнители, а также приглашенные гости – Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин, - сообщает пресс-служба администрации Самары.

На малой сцене работал кукольный театр, выступили артисты театра юного зрителя «СамАрт». Также гости смогли посоревноваться в боях на подушках, перетягивании каната, ходьбе на ходулях, подъёме на столб с призами, поучаствовать в кулинарных поединках и спортивных соревнованиях. Людей угощали горячим чаем и блинами. Кроме того, на ярмарке свои товары представили более 130 мастеров из Самары, Чапаевска, Сызрани, Похвистнево, Бугуруслана, Ульяновска и Оренбурга. По предварительным данным, в этом году на Масленицу на площадь Куйбышева пришли больше 30 тысяч человек.

ФОТО с мероприятия ищите по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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