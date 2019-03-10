2019-03-10T20:20:51+03:00
Общество

Мокрый снег и дожди: стало известно, какая погода будет в Самаре в ближайшие дни

Горожан ждут не самые комфортные климатические условия
Михаил ГОРЮНОВ
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Местами ожидается сильный ветерМестами ожидается сильный ветерФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стало известно, какая погода будет в Самаре и области в ближайшие несколько дней. Согласно прогнозам синоптиков, местных жителей ждут не самые комфортные климатические условия.

- С 11 по 13 марта в большинстве районов Самарской области будут наблюдаться небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами ожидается слабый гололед, - сообщается на сайте Приволжского УГМС.

Температура воздуха днем будет держаться в предела от минус двух до плюс пяти градусов, ночью от минус шести до плюс трех. Ветер завтра ожидается южный, во вторник и среду юго-западный с порывами 7–12 метров в секунду. 12 марта местами он может усилиться до 15–20 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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