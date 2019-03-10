В Тольятти 17-летний подросток требовал с 14-летней девочки деньги за нераспространение ее интимных фото

10 Март 22:41 2019-03-10T22:41:56+03:00

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В Тольятти 17-летний подросток подозревается в совершении преступления по статье 133 УК РФ - Принуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. По версии следствия, он требовал 50 долларов США от 14-летней девочки, в обмен обещая не распространять фотографии, где она запечатлена в интимных сценах.

- Фото сделаны в торговом центре "Парк Хаус" на Автозаводском шоссе. Потерпевшая решила не отдавать парню деньги и обратилась в полицию, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас разбирательства продолжаются. Молодой человек установлен сотрудниками полиции, с ним правоохранители уже побеседовали. Сейчас стражи порядка разбираются, при каких обстоятельствах девочка оказалась замешана в "действиях сексуального характера". В случае если вина злоумышленника будет доказана, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU