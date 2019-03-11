2019-03-11T08:13:28+03:00
Общество

На жителей Металлурга упали ограждения крыши

Скорее всего, конструкции не выдержали наледь
Татьяна ПОПОВА
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С крыши продолжают опасно свисать снежные глыбыС крыши продолжают опасно свисать снежные глыбыФото: Татьяна ПОПОВА
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Утром в понедельник, 11 марта, на жителей пятиэтажного дома по адресу Свободы, 220 в Самаре чуть не сошла снежная лавина с железными ограждениями крыши. Семья выходила на работу, когда конструкции не выдержали тяжесть наледи и рухнули перед подъездной дверью. К счастью, никто из людей не пострадал.

- Сначала мы почувствовали, что в доме сильно трясутся стены и пол. Думали даже, что поехал фундамент. Но потом, увидели над головой ограждения. Часть из них упала прямо перед дверью в подъезд, остальные куски железа продолжают висеть, - рассказали корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" местные жители..

К слову, за несколько дней до обрушения жильцы дома жаловались на глыбы льда, которые давно не счищали. Напомним, это не первая коммунальная авария дома № 220 на улице Свободы. В 2017 году дорожные рабочие повредили трубу под балконами и уехали. Коммунальный фонтан шел несколько дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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