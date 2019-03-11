2019-03-11T08:31:00+03:00
Происшествия

В Тольятти директора фирмы поймали на двойной продаже квартиры в новостройке

Мужчина провернул аферу почти на 1 миллион рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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На нечестного подрядчика завели уголовное делоНа нечестного подрядчика завели уголовное делоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Тольятти полицейские раскрыли аферу с двойной продажей квартир в новостройке на улице Калмыцкой, 37. По версии правоохранителей, преступной деятельностью занимался 40-летний директор компании, которая являлась подрядчиком строительства этого жилого дома.

- Было установлено, что мужчина продал фактически принадлежащую компании квартиру 34-летнему жителю Тольятти, однако договор в Россреестре не зарегистрировал. В итоге через некоторое время он вновь продал эту квартиру. Ущерб, причиненный директором фирмы, составил более 950 тысяч рублей, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В отношении подозреваемого полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас они проверяют его на причастность к другим похожим преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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