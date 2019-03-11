Тольяттинская спортсменка Софья Палкина завоевала «золото» на молодежном Кубке Европы по метаниям
Легкоатлетка метнула молот на 69,18 метра
Фото: министерство спорта Самарской областиФото: Twitter.com
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В Словакии в городе Шаморине прошел молодежный Кубок Европы по метаниям. В соревнованиях принимала участие 20-летняя тольяттинка Софья Палкина. Она показала лучший результат среди спортсменок до 23 лет в метании молота.
- Софья Палкина показала результат в 69,18 метра и завоевала золотую медаль турнира, - сообщили в министерстве спорта Самарской области.
Отметим, что второе место на молодежном Кубке Европы заняла спортсменка из Белоруссии Анастасия Маслова. Она уступила тольяттинке примерно на 1 метр — 68,13. Третье место досталось норвежке Беатрис Ллано. Ее результат составил 67,89 метра.
ИСТОЧНИК KP.RU