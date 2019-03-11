В Самаре из-за упавшего с крыши рынка снега стояли трамваи

СЕГОДНЯ 09:42 2019-03-11T09:42:50+03:00

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Утром в понедельник, 11 марта, жители Самары, которые решили отправится на работу или учебу на трамвае, были неприятно удивлены. В районе 15 микрорайона движение составов оказалось полностью парализовано. В итоге многие горожане сегодня опоздали на работу. Как выяснилось, затор образовался из-за упавших с торговых павильонов глыб снега на трамвайные пути.

- В 6:01 на кольце 15 микрорайона с торговых павильонов упал снег на трамвайные пути. До 7:42 трамвайный путь расчищали от снега. Сейчас движение восстановлено, - сообщили в трамвайно-троллейбусном управлении Самары.

Также представители предприятия отметили, что их вины в остановке трамваев не было. Сотрудникам ТТУ не пришлось бы убирать снег с путей, если бы собственник торговых рядов, то есть администрация рынка, следил за состоянием крыш.

ИСТОЧНИК KP.RU