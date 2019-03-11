Жителям Красноглинского района Самары могут вернуть маршрутки
Митинг жителей Красноглинского района Самары за возврат маршруток возымел действие. Как сообщили в департаменте транспорта города, для решения этого вопроса создана специальная рабочая группа. Первое ее собрание должно состояться уже сегодня, 11 марта.
- В рабочую группу войдут 6-7 жителей Красноглинского района. Список участников сформируют сами жители района, - рассказали представители ведомства.
На встрече инициативная группа обсудит вопрос по возобновлению работы коммерческих маршрутов, которые проходят через поселки Красная Глинка и Управленческий. Напомним, что ранее туда ходили маршрутки № 1к, 50, 221, но в 2018 году их решили убрать, оставив только муниципальные автобусы. Жители Красноглинского района уже не раз жаловались, что оставшихся автобусов недостаточно, и в итоге вышли на митинг.
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ИСТОЧНИК KP.RU