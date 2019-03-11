2019-03-11T10:11:16+03:00
Спорт

Хабиб Нурмагомедов приедет в Тольятти на «Битву на Волге 10»

Он поддержит своего брата Умара Нурмагомедова
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Хабиб совсем недавно приезжал на «Битву на Волге» в СамаруХабиб совсем недавно приезжал на «Битву на Волге» в СамаруФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов приедет в Тольятти на «Битву на Волге 10». Турнир пройдет на «Лада-Арене» 14 апреля. Чемпион UFC поддержит на «Битве» своего двоюродного брата Умара, который проведет защиту титула.

- «Битва на Волге» продолжает радовать хорошими новостями! Наряду с бескомпромиссным противостоянием в клетке, те счастливчики, кто успеет купить билет, смогут своими глазами увидеть легенду мирового ММА Хабиба Нурмагомедова, - рассказали в федерации ММА Самарской области.

Напомним, в рамках «Битвы на Волге 10» Умар Нурмагомедов проведет бой с Арменом Гуляном, Нурулло Алиев с Максимом Труновым, Шамиль Абасов с Ризваном Куниевым, а Заира Дышекова с Мартой Валичек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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