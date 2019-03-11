2019-03-11T10:22:42+03:00
Происшествия

В Сызрани разбираются в обстоятельствах гибели 2-месячного младенца

Причина смерти младенца пока не установлена
Анастасия ФИЛАТОВА
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Младенец скончался в ночь на 9 марта в НовокашпирскомМладенец скончался в ночь на 9 марта в НовокашпирскомФото: Архив "КП"
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В Самарской области в минувшие выходные произошла смертельная трагедия. В поселке Новокашпирский, который находится в Сызрани, скончался двухмесячный малыш.

По предварительным данным, все произошло в ночь на субботу, 9 марта. Причина смерти младенца пока не известна. Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, назначена судебно-медицинская экспертиза. В обстоятельствах гибели ребенка предстоит разобраться правоохранителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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