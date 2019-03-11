2019-03-11T10:39:49+03:00
Спорт

Олимпийский чемпион по дзюдо Тагир Хайбулаев вошел в оргкомитет зимней Универсиады, которая проходит в Самарской области

Финальный этап IX зимней Универсиады вузов Минсельхоза проходит с 10 по 16 марта на базе Самарского ГАУ и УСЦ «Чайка»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Тагир Хайбулаев (справа)Тагир Хайбулаев (справа)Фото: "КП" Архив
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В Самарской области стартовал финальный этап IX зимней Универсиады вузов Минсельхоза России. Он продлится с 10 по 16 марта на базе Самарского ГАУ (мини-футбол, шахматы, настольный теннис) и УСЦ «Чайка (лыжные гонки). В оргкомитет Универсиады вошел олимпийский чемпион 2012 года по дзюдо Тагир Хайбулаев.

- Соревнования проходят в несколько этапов: 1 этап – внутривузовские соревнования, 2 этап – первенство в дивизионах (федеральных округах) по видам спорта: мини-футбол, шахматы, настольный теннис и 3 этап – финальные соревнования, - объяснили в медиацентре СамГАУ.

В Универсиаде принимают участие сборные 19 аграрных вузов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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