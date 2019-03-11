2019-03-11T10:41:47+03:00
Общество

Осадки в Самарской области 10 марта побили рекорд 1978 года

Рекорд по осадкам зафиксировали в Авангарде
Анастасия ФИЛАТОВА
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За март снежная погода поставила уже 2 новых рекорда в Самарской областиЗа март снежная погода поставила уже 2 новых рекорда в Самарской областиФото: Архив "КП"
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Погода поставила очередной рекорд в Самарской области. На этот раз был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков, которые в минувшие выходные обрушились на регион в виде мокрого снега и дождя.

- В воскресенье, 10 марта, был побит рекорд по осадкам в Авангарде. Там выпало 8,7 мм осадков. Предыдущее значение максимума количества осадков в Авангарде составило 5,4 мм. Это было в 1978 году, - сообщили в Приволжском УГМС.

Отметим, что за март это уже второй рекорд по количеству выпавших осадков. В прошлый раз он был установлен 2 марта в Клявлино, Тольятти и Челно-Вершинах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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