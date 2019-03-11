Не понравилась уборка снега: сызранец разбил глыбой льда стекло трактору

СЕГОДНЯ 11:00 2019-03-11T11:00:47+03:00

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В Сызрани проводят проверку по факту нападения на снегоуборочный трактор, которое произошло в частном секторе на улице Южной. Там 8 марта мужчина разбил стекло спецтехники.

- Трактор чистил снег в частном секторе, но одному из местных жителей не понравилась уборка. Он схватил глыбу льда и бросил в трактор. В итоге он разбил ему стекло. На место пришлось вызывать полицию, - сообщили в пресс-службе администрации Сызрани.

На сызранца был составлен административный протокол. По факту произошедшего будет проведена проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU