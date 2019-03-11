2019-03-11T11:00:47+03:00
Общество

Не понравилась уборка снега: сызранец разбил глыбой льда стекло трактору

На мужчину составили административный протокол
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СызраниФото: администрация Сызрани
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В Сызрани проводят проверку по факту нападения на снегоуборочный трактор, которое произошло в частном секторе на улице Южной. Там 8 марта мужчина разбил стекло спецтехники.

- Трактор чистил снег в частном секторе, но одному из местных жителей не понравилась уборка. Он схватил глыбу льда и бросил в трактор. В итоге он разбил ему стекло. На место пришлось вызывать полицию, - сообщили в пресс-службе администрации Сызрани.

На сызранца был составлен административный протокол. По факту произошедшего будет проведена проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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