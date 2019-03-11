Говори - покоряй интернет - экономь. Получай кэшбэк прямо на счет телефона!

СЕГОДНЯ 11:42 2019-03-11T11:42:52+03:00

МегаФон первым на российском рынке предлагает клиентам с 11 марта зарабатывать на платежах за мобильную связь

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Мы включаем кэшбэк для абонентов новой линейки «Включайся!» при совершении самых обычных операций и возвращаем 20% от суммы списанного ежемесячного платежа клиента за мобильную связь и оплаты международного роуминга.

Оператор цифровых возможностей МегаФон обновляет суперпопулярную тарифную линейку «Включайся!» и запускает новые тарифы «Включайся! Выбирай», «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум». Наряду с традиционными услугами: пакеты минут, трафик, SMS, неограниченный доступ к мессенджерам и видео сервисам, абоненты новых тарифных планов линейки «Включайся!» получают исключительные преимущества:

- тариф-конструктор «Включайся! Выбирай», в котором клиент в один клик формирует индивидуальные условия своего тарифа и самостоятельно определяет необходимое ему количество интернет-трафика, минут и смс. Используя «Включайся! Выбирай» вы сможете получить доступ даже к абсолютно безлимитному интернету и видеоконтенту в «МегаФон ТВ».

- тарифный план «Включайся! Смотри» включает подписку на популярный сервис «МегаФон.ТВ» с доступом к 50 ТВ-каналам, популярным российским и зарубежным сериалам и фильмотеке из более чем 1500 кинокартин;

- тариф «Включайся! Премиум» - безлимитный интернет и SMS, тысячи минут для разговоров и бесплатные опции в сервисах ЛитРес, «Антивирус», «Журналы», а также индивидуальное клиентское обслуживание; «МегаФон ТВ»;

Уникальное преимущество новой тарифной линейки «Включайся!» - мы возвращаем 20% от суммы абонентской платы клиента, включая даже оплату за услуги связи в международном роуминге!

Кешбэк, то есть возвращение клиенту части потраченных на услугу или товар денежных средств, в той или иной форме предлагают все операторы российской «большой четверки». Однако МегаФон первым из них начал возвращать процент от суммы списанного ежемесячного платежа. Кешбэк доступен абонентам тарифного плана «Включайся» с понедельника, 11 марта. Им можно оплачивать цифровые сервисы и услуги МегаФона, включая музыкальный и видеоконтент, книги и журналы, а также покупки в салонах связи. Зачислять кешбэк в счет следующего ежемесячного платежа за связь абонент не сможет.

Узнать больше о новой тарифной линейке «Включайся!» - вы можете на сайте компании «МегаФон».

ИСТОЧНИК KP.RU