Троих самарцев отправили в колонию за сбыт «синтетики» в Бугуруслане

СЕГОДНЯ 11:48 2019-03-11T11:48:26+03:00

Ближайшие 9 лет двум женщинам и мужчине придется провести за решеткой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Преступники получали наркотики в Самаре, а потом прятали их в тайниках-закладках в Оренбуржье

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Бугурусланский районный суд вынес приговор троим жителям Самарской области — двум женщинам и одному мужчине, которые обвинялись в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

- Было установлено, что подсудимые с ноября 2017 года по март 2018 года получали на территории Самары мелкооптовые партии «синтетики», а затем размещали наркотики в тайниках-закладках на территории городов Оренбургской области, - сообщили в прокуратуре региона.

Всех троих самарцев признали виновными и приговорили к лишению свободы. Так, женщины-наркокурьеры получили 9 лет колонии общего режима, а мужчина — 9,5 лет колонии строгого режима. Пока приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU