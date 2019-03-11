Троих самарцев отправили в колонию за сбыт «синтетики» в Бугуруслане
Бугурусланский районный суд вынес приговор троим жителям Самарской области — двум женщинам и одному мужчине, которые обвинялись в покушении на незаконный сбыт наркотиков.
- Было установлено, что подсудимые с ноября 2017 года по март 2018 года получали на территории Самары мелкооптовые партии «синтетики», а затем размещали наркотики в тайниках-закладках на территории городов Оренбургской области, - сообщили в прокуратуре региона.
Всех троих самарцев признали виновными и приговорили к лишению свободы. Так, женщины-наркокурьеры получили 9 лет колонии общего режима, а мужчина — 9,5 лет колонии строгого режима. Пока приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU