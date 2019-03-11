2019-03-11T12:35:37+03:00
Общество

Ракету «Союз-2» оснастят самарскими двигателями на новом экологически чистом топливе

Испытания двигателей на нафтиле прошли успешно
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ПАО "Кузнецов"Фото: ПАО "Кузнецов"
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Самарский завод «Кузнецов» успешно завершил испытания ракетных двигателей РД-107А/РД-108А на новом экологически чистом топливе — нафтил. В скором времени на него будут переведены все ракеты-носители.

- Опытные испытания на нафтиле были завершены в 2018 году. В феврале этого года были проведены приемо-сдаточные испытания первого серийного комплекта двигателей РД-107А/РД-108А на этом топливе. В настоящее время изделия отправлены в АО «РКЦ «Прогресс» для установки на ракету-носитель «Союз-2», - сообщили в пресс-службе ПАО «Кузнецов».

Отметим, что двигателями типа РД-107/РД-108 оснащаются I и II ступени всех ракет-носителей семейства «Союз». Их серийным выпуском занимается «Кузнецов». В прошлом году самарские двигатели обеспечили 14 успешных запусков ракет-носителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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