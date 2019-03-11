2019-03-11T13:21:31+03:00
Общество

В Самаре вновь пройдет митинг против роста цен и мусорной реформы

Горожан зовут высказать свое мнение в сквер «Родина»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Организаторы подали в администрацию сразу три уведомления о проведении протестной акцииОрганизаторы подали в администрацию сразу три уведомления о проведении протестной акцииФото: Антон ЧЕРЕПОК
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В Самаре хотят провести очередной митинг против роста цен и мусорной реформы. Планируется, что акция протеста состоится в следующую субботу, 23 марта, в сквере «Родина».

- Подано уведомление о проведении митинга 23 марта в 12 часов в гайд-парке сквера «Родина». Ну и заодно на 24 марта в 12 часов там же или на площади Кирова, - сообщил в своем Твиттере депутат Самарской губернской думы от фракции КПРФ Михаил Матвеев.

По словам парламентария, если городские власти не согласуют ни один из предложенных вариантов, то протестная акция все равно состоится 23 марта в сквере «Родина», поскольку он имеет статус гайд-парка — территории для свободных собраний общественности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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