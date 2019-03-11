2019-03-11T13:39:21+03:00
Общество

Воровал крышки люков: в Самаре поймали очередного охотника за металлом

С начала года в областной столице выявили уже несколько случаев похищения имущества коммунальщиков
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
В прошлом году жители Самары украли более 60 крышек люковВ прошлом году жители Самары украли более 60 крышек люковФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Самаре вновь активно начали воровать крышки люков тепловых камер. Только с начала 2019 года в областной столице было заведено три уголовных дела в отношении охотников за металлом. Один из последних случаев произошел в Промышленном районе. В отношении воришки прокуратура уже возбудила уголовное дело.

- Похитители крышек люков и металлических ограждений мест ремонта создают реальную угрозу безопасности жителей Самары. В 2018 году с тепловых сетей ПТС было похищено более 60 крышек люков. По этим фактам возбуждено несколько уголовных дел, двое воров уже получили свое наказание, - рассказал исполнительный директор АО «Предприятие тепловых сетей» Айдар Ильясов.

Сотрудники компании призывают горожан быть внимательнее на улицах, особенно вблизи тепловых сетей. Самарцев просят сообщать обо всех фактах отсутствия крышек люков в круглосуточную интернет-приемную ПТС или по телефону: (846) 279-65-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Не уступила дорогу при повороте: в Самаре девушка на Hyundai устроила ДТП с KIA
В Самаре вновь пройдет митинг против роста цен и мусорной реформы
От учителя до чиновника: главой департамента образования Самары стала Елена Чернега
Ракету «Союз-2» оснастят самарскими двигателями на новом экологически чистом топливе
Пять лет вместе: как Самара отметит воссоединение Крыма и России
Троих самарцев отправили в колонию за сбыт «синтетики» в Бугуруслане
Говори - покоряй интернет - экономь. Получай кэшбэк прямо на счет телефона!
В Самаре подсветят монумент на площади Славы
Не понравилась уборка снега: сызранец разбил глыбой льда стекло трактору
Осадки в Самарской области 10 марта побили рекорд 1978 года
Олимпийский чемпион по дзюдо Тагир Хайбулаев вошел в оргкомитет зимней Универсиады, которая проходит в Самарской области
В Сызрани разбираются в обстоятельствах гибели 2-месячного младенца
Хабиб Нурмагомедов приедет в Тольятти на «Битву на Волге 10»
Жителям Красноглинского района Самары могут вернуть маршрутки
В Самаре из-за упавшего с крыши рынка снега стояли трамваи
Стокгольм, Хельсинки, Таллин: самарцев приглашают в круиз по Северной Европе
В Самаре на XXII Партсъезда обрушился козырек жилого дома
Тольяттинская спортсменка Софья Палкина завоевала «золото» на молодежном Кубке Европы по метаниям
В Тольятти директора фирмы поймали на двойной продаже квартиры в новостройке
На жителей Металлурга упали ограждения крыши