Воровал крышки люков: в Самаре поймали очередного охотника за металлом

СЕГОДНЯ 13:39 2019-03-11T13:39:21+03:00

С начала года в областной столице выявили уже несколько случаев похищения имущества коммунальщиков

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В Самаре вновь активно начали воровать крышки люков тепловых камер. Только с начала 2019 года в областной столице было заведено три уголовных дела в отношении охотников за металлом. Один из последних случаев произошел в Промышленном районе. В отношении воришки прокуратура уже возбудила уголовное дело.

- Похитители крышек люков и металлических ограждений мест ремонта создают реальную угрозу безопасности жителей Самары. В 2018 году с тепловых сетей ПТС было похищено более 60 крышек люков. По этим фактам возбуждено несколько уголовных дел, двое воров уже получили свое наказание, - рассказал исполнительный директор АО «Предприятие тепловых сетей» Айдар Ильясов.

Сотрудники компании призывают горожан быть внимательнее на улицах, особенно вблизи тепловых сетей. Самарцев просят сообщать обо всех фактах отсутствия крышек люков в круглосуточную интернет-приемную ПТС или по телефону: (846) 279-65-00.

ИСТОЧНИК KP.RU