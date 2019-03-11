Не уступила дорогу при повороте: в Самаре девушка на Hyundai устроила ДТП с KIA

СЕГОДНЯ 13:59 2019-03-11T13:59:11+03:00

В аварии пострадал один человек. Его госпитализировали в больницу

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В воскресенье, 10 марта, в Промышленном районе Самары произошло ДТП. Там около 13:35 на улице Ново-Садовой столкнулись Hyundai Solaris и KIA Cerato. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, аварию спровоцировала 29-летняя девушка, которая ехала за рулем Hyundai. Она при повороте налево не уступила дорогу KIA под управлением 42-летнего мужчина и столкнулась с ним.

В результате случившегося пострадал водитель автомобиля KIA. Бригада скорой помощи доставила его в городскую больницу. После обследования медики приняли решение госпитализировать пострадавшего. Сейчас полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах аварии. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU