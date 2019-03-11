На Масленице в Крутых Ключах погуляли более 5 тыс. жителей

СЕГОДНЯ 14:47 2019-03-11T14:57:09+03:00

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В минувшее воскресенье в Крутых Ключах проводили зиму. На праздник «Гуляй, Масленица» собралось больше 5000 человек. Праздничная программа началась в 11.00: открывали концерт маленькие артисты из самого большого детского сада в Самаре. Конечно же, выступали и детская школа искусств № 4, и ансамбль танца "Услада, " и детский коллектив ложкарей "Задоринка". А ученики школы №7 исполнили веселые частушки. Артисты театра «Чунга Чанга» представили программу «Уходи, зима!». А ансамбль «Гармония» совета ветеранов Крутых Ключей порадовал гостей хитами "Москва Златоглавая", "Валенки", "Масленичные частушки" . Кстати, впервые на народных гуляниях в Крутых Ключах в коллективных танцевальных номерах по 15-18 человек.

Гости праздника покоряли масленичный столб

- Хочу выразить благодарность за активную жизненную позицию общественникам нашего дружного и сплоченного района Крутые Ключи, которые вложили немало сил, личного времени и душевного тепла при подготовке нашего общего народного праздника Масленицы. Да здравствует весна! Желаю всем отличного настроения, мира вашему дому и доброго здоровья вашим близким, любви и счастья! – обратился к жителям Антон Ермолаев, директор УК "Авиакор-стандарт", депутат Совета депутатов Красноглинского внутригородского района Самары:

Всех ждали аттракционы

Участники мероприятия могли померяться «силушкой богатырской», принять участие в спортивных состязаниях, сделать своими руками масленичную игрушку, покорить масленичный столб и получить подарки. А еще – попробовать блины и их аналоги из разных кухонь мира, шашлык на углях и рыбные блюда, многочисленные сорта сладостей, сыров и колбас.

Все могли угоститься блинами

ИСТОЧНИК KP.RU