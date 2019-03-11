Блины, шашлыки и 8-метровый столб: в Кошелев-парке впервые отметили Масленицу
10 марта в Кошелев-парке в Самарской области впервые отметили Масленицу. Праздничные мероприятия шли около четырех часов и собрали жителей сразу нескольких микрорайонов.
- На сцене перед благодарной публикой выступили многочисленные творческие коллективы от самых маленьких участников, ложкарей, до почетных гостей праздника - профессиональных актеров театра «Чунга Чанга» и певцов ансамбля «Русский стиль», - рассказали организаторы праздника.
Фото: предоставлено организаторами.
На Масленицу в Кошелев-парке кроме блинов угощали и шашлыком. Фото: предоставлено организаторами.
Кроме концерта местных жителей развлекали спортивными состязаниями, среди которых были битва на березовых вениках, перетягивание каната, подучешные бои и русский народный тир – нужно было сапогом попасть в корзину. Жители микрорайона поднимали богатырскую гирю, учили малышей быстро сколачивать скворечники и, конечно, взбирались на столб за подарками. Столб, кстати, был одним из самых высоких в Самарской области – около 8 метров.
Самых маленьких учили быстро сколачивать скворечники. Фото: предоставлено организаторами.
Кто посмелее мог попробовать взобраться на 8-метровый столб. Фото: предоставлено организаторами.
Подкрепиться после развлечений все желающие могли блинами, горячим чаем, компотом и даже шашлыком.
ИСТОЧНИК KP.RU