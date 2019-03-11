Блины, шашлыки и 8-метровый столб: в Кошелев-парке впервые отметили Масленицу

СЕГОДНЯ 14:54 2019-03-11T14:55:57+03:00

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10 марта в Кошелев-парке в Самарской области впервые отметили Масленицу. Праздничные мероприятия шли около четырех часов и собрали жителей сразу нескольких микрорайонов.

- На сцене перед благодарной публикой выступили многочисленные творческие коллективы от самых маленьких участников, ложкарей, до почетных гостей праздника - профессиональных актеров театра «Чунга Чанга» и певцов ансамбля «Русский стиль», - рассказали организаторы праздника.

Фото: предоставлено организаторами.

На Масленицу в Кошелев-парке кроме блинов угощали и шашлыком. Фото: предоставлено организаторами.

Кроме концерта местных жителей развлекали спортивными состязаниями, среди которых были битва на березовых вениках, перетягивание каната, подучешные бои и русский народный тир – нужно было сапогом попасть в корзину. Жители микрорайона поднимали богатырскую гирю, учили малышей быстро сколачивать скворечники и, конечно, взбирались на столб за подарками. Столб, кстати, был одним из самых высоких в Самарской области – около 8 метров.

Самых маленьких учили быстро сколачивать скворечники. Фото: предоставлено организаторами.

Кто посмелее мог попробовать взобраться на 8-метровый столб. Фото: предоставлено организаторами.

Подкрепиться после развлечений все желающие могли блинами, горячим чаем, компотом и даже шашлыком.

ИСТОЧНИК KP.RU