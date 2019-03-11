2019-03-11T18:29:54+03:00
Общество

Опасность над головой и под ногами: кто и как должен отвечать за травмы от гололеда и сосулек?

В 18:03 в эфире радио "КП-Самара" 98.2 FM расскажут, про обязанности и ответственность УК и собственников в опасный "ледяной" период
Вера ЦЫГАНКОВА
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вонки в прямой эфир принимаются по телефону 379-39-30 с 18.03 до 19.45.вонки в прямой эфир принимаются по телефону 379-39-30 с 18.03 до 19.45.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Долгожданная весна вместе с потеплением принесла в Самару большую опасность - гололедицу. Город превратился в большой каток. Однако смотреть самарцам необходимо не только под ноги, но и наверх: обледеневшие ограждения и другие элементы кровли не выдерживают веса льда и мокрого снега.

Как избежать весенней опасности подстерегающей с двух сторон, кто и как должен ее предотвратить и кто в ответе за последствия? На эти вопросы в понедельник, 11 марта, в эфире радио "Комсомольская правда - Самара" 98.2 FM в 18:03 ответят ведущие эксперты сфер недвижимости и ЖКХ.

Специальный гость программы - генеральный директор агентства оценки "Гранд Истейт", кандидат экономических наук Алексей Ульянин.

Он подскажет, сколько может стоить причиненный наледью ущерб и как его взыскать, а также ответит на другие вопросы слушателей по данной теме. Звонки в прямой эфир принимаются по телефону 379-39-30 с 18.03 до 18.45.

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Разбитые машины и протекающие потолки: кого привлечь к ответственности и как возместить ущерб от сосулек и снега на крыше?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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