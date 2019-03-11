Жители Кировского района Самары смогут лично пожаловаться Сергею Маркову на ЖКХ

СЕГОДНЯ 15:21 2019-03-11T18:28:54+03:00

Министр встретится с горожанами и ответит на все их вопросы

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Министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков вновь встретится с жителями и ответит на их вопросы в сфере ЖКХ. На этот раз он проведет личный прием в Кировском районе Самары.

- Вместе с Сергеем Марковым прием будут вести его заместители, представители Госжилинспекции, департамента ценового и тарифного регулирования, а также представители администрации Кировского района и ресурсоснабжающих организаций, - сообщили в региональном минэнерго.

Встреча с горожанами пройдет в среду, 13 марта, в 17:00 в администрации Кировского района. Она находится по адресу: проспект Кирова, 157.

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ИСТОЧНИК KP.RU