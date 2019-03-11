Форвард «КС» Рамиль Шейдаев получил вызов в сборную Азербайджана на отборочный матч Евро-2020
Нападающий «Крыльев Советов» Рамиль Шейдаев получил вызов в сборную Азербайджана. Национальная команда сыграет 21 марта первый отборочный матч Евро-2020 против Хорватии в Загребе и 25 марта товарищескую игру против Литвы в Баку, сообщает пресс-служба «Крыльев Советов».
- Нападающий «Крыльев Советов» Рамиль Шейдаев получил вызов в сборную Азербайджана. Национальная команда 21 марта в Загребе проведет первый отборочный матч ЕВРО-2020 со сборной Хорватии и 25 марта в Баку товарищеский матч со сборной Литвы. Помимо сборных Азербайджана и Хорватии в группе Е играют: Уэльс, Словакия, Венгрия, - говорится в сообщении.
Напомним, Шейдаев в двух последних матчах «Крыльев» - против «Локомотива» и «Енисея» - отметился двумя забитыми мячами.
ИСТОЧНИК KP.RU