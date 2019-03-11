2019-03-11T15:25:05+03:00
Спорт

Форвард «КС» Рамиль Шейдаев получил вызов в сборную Азербайджана на отборочный матч Евро-2020

Национальная команда сыграет с Хорватией 21 марта
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Шейдаев в двух последних матчах «Крыльев» - против «Локомотива» и «Енисея» - отметился двумя забитыми мячамиШейдаев в двух последних матчах «Крыльев» - против «Локомотива» и «Енисея» - отметился двумя забитыми мячамиФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Нападающий «Крыльев Советов» Рамиль Шейдаев получил вызов в сборную Азербайджана. Национальная команда сыграет 21 марта первый отборочный матч Евро-2020 против Хорватии в Загребе и 25 марта товарищескую игру против Литвы в Баку, сообщает пресс-служба «Крыльев Советов».

- Нападающий «Крыльев Советов» Рамиль Шейдаев получил вызов в сборную Азербайджана. Национальная команда 21 марта в Загребе проведет первый отборочный матч ЕВРО-2020 со сборной Хорватии и 25 марта в Баку товарищеский матч со сборной Литвы. Помимо сборных Азербайджана и Хорватии в группе Е играют: Уэльс, Словакия, Венгрия, - говорится в сообщении.

Напомним, Шейдаев в двух последних матчах «Крыльев» - против «Локомотива» и «Енисея» - отметился двумя забитыми мячами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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