2019-03-11T15:38:55+03:00
Общество

В Самаре согласовали возвращение маршруток в Красноглинский район

Однако если это произойдет, автобусов станет меньше
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Маршрутки в районе пропали осенью прошлого годаМаршрутки в районе пропали осенью прошлого годаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Власти Самары согласовали возвращение маршруток в Красноглинский район. В понедельник, 11 марта, в департаменте транспорта города прошло первое заседание по этой теме. Однако искать частных перевозчиков предстоит общественникам. Об этом корреспонденту «КП-Самара» сообщил активист Юрий Николаев.

- Я намерен искать частных перевозчиков даже в других регионах. Будет аукцион, подрядчика собираемся искать через торги. ООО «Рейс», маршрутные такси которого работали в Красноглинском районе, отказался возобновить там работу, - сказал Николаев.

Если маршрутные такси вернутся в район, то «Самараавтогазу» придется убрать с маршрутов несколько автобусов, потому что перевозчики не согласятся работать с таким количеством машин конкурентов.

Кроме того, на заседании создали рабочую группу, в которую вошли глава дептранса Сергей Маркин, его заместитель Александр Ерополов, советник губернатора региона Ирина Скупова и общественник Юрий Николаев, который стал председателем группы.

Напомним, осенью прошлого года в Красноглинском районе Самары пропали маршрутки №№ 1, 1к, 50, 210, 221.

ИСТОЧНИК KP.RU

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