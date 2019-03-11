2019-03-11T15:45:51+03:00
Общество

Дождь и порывистый ветер: МЧС предупреждает самарцев об ухудшении погоды

Жителям региона советуют не выходить из зданий
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарцам остается радоваться только плюсовой весенней температуройСамарцам остается радоваться только плюсовой весенней температуройФото: Архив "КП"
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В Самарской области в ближайшие несколько часов испортится погода: усилится ветер и продолжит идти дождь.

- С 19 часов 11 марта до 19 часов 12 марта местами по региону ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде дождя, возможны гололедица и туман. Будет дуть южный ветер со скоростью 7-12 м/с. Местами его порывы будут достигать 15-20 м/с. Ночью и днем преимущественно будет держаться плюсовая температура — до +7°С, - сообщили в Приволжском УГМС.

Из-за ухудшения погоды ГУ МЧС по Самарской области рекомендует жителям ограничить выход из зданий, а также не стоять и не ходить рядом со стенами домов, остановками, рекламными щитами, ЛЭП, недостроенными зданиями и деревьями. Водителей сотрудники МЧС призывают быть внимательнее на дорогах и не лихачить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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