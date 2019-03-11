Асфальт растаял вместе со снегом: в Самаре Заводское шоссе превратилось в "решето"
В Самаре приведут в порядок участок Заводского шоссе в районе домов № 13 и 15. Дело в том, что там вместе со снегом растаял и асфальт. И теперь автомобилистам приходится ездить по огромным ямам.
- Я дам команду заделать ямы. Данный участок дороги стоит в реконструкции в этом году. Это отдельный контракт на два года: 2019-2020. Заказчик - департамент градостроительства, - сообщил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.
Напомним, что в на Заводском шоссе уже проводится капитальный ремонт проезжей части. Работы проводятся на участке от улицы XXII Партсъезда до улицы Земеца с августа 2018 года. Сейчас там уложили два слоя асфальта. Верхний слой дорожники планируют уложить в мае-июне.
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Жители Самары возмутились плачевным состоянием Заводского шоссе . #ЧМ2018 прошел, деньги освоены, а воз и ныне там. @samara_in, что ожидать в ближайшее время в части ремонта дорог в Самаре? @gibddsamara, Заводское ш. в таком состоянии может эксплуатироваться? @E_Lapushkina @dorogisamara @va_vasilenko #дорога63 #дорогиСамары #дорогиРоссии #ОНФ https://t.co/m8EPPaNcMJ
ИСТОЧНИК KP.RU