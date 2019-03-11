2019-03-11T17:04:00+03:00
Общество

Самарский туристический портал стал победителем международной выставки

Его признали лучшим порталом туристского информационного центра
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: samara.travelФото: samara.travel
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В Москве подвели итоги XIV международной туристической выставки "Интурмаркет-2019", в рамках которой прошли несколько профессиональных конкурсов. В ней принимал участие самарский проект Samara.travel. Его признали победителем в номинации "Лучший портал туристского информационного центра".

- В этом году заявки на участие в конкурсе подавали 41 туристско-информационным центров из 35 регионов России. Самарскому порталу удалось занять призовое место, - сообщили в самарском туристско-информационном центре.

Также ТИЦ Самарской области отметили на конкурсе путеводителей туристских карт и smart приложений по России - Mapguide smart&go to Russia. Он получил 2 диплома лауреата: в номинации "Территориальный бренд" категория "Туристская дестинация / кластер" и в номинации "Лучшее туристское smart приложение".

ИСТОЧНИК KP.RU

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