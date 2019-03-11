2019-03-11T18:27:25+03:00
Общество

Крыши, которые обвалились под тяжестью снега в Самаре, отремонтируют в течение месяца

Все управляющие компании, которые допустили ЧП, накажут
Мария ШЕСТЕРИКОВА
Поделиться:
В этом году зима в Самаре выдалась снежнойВ этом году зима в Самаре выдалась снежнойФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Все крыши, которые обвалились под тяжестью снега, отремонтируютр в течение месяца. Такое решение приняли на рабочем совещании в городской администрации под председательством главы Самары Елены Лапушкиной. Все управляющие компании, которые допустили ЧП, накажут.

- Районные администрации вместе с Государственной жилищной инспекцией готовят материалы для наказания управляющих компаний, допустивших обрушение кровель, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, этой зимой особенно много кровель, которые рушатся из-за снега. Так, в феврале после первой оттепели рухнула крыша дома по адресу ул. Водников. Здание давно числилось в реестре аварийных и эту зиму не пережило. Крыша рухнула на площади 20 кв.м., обвалилась и часть фасада. Крыши обрушились также в Тольятти и Новокуйбышевке. Сегодня появилась информация о том, что на Металлурге в одном из домов упали из-за наледи железные ограждения крыши. Обрушился козырек жилого дома и на улице XXII Партсъезда. Всего администрация насчитала в Самаре 8 пострадавших крыш.

Разбитые машины и протекающие потолки: кого привлечь к ответственности и как возместить ущерб от сосулек и снега на крыше?

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре ограничили движение по Ново-Садовой в сторону центра
Абонетны "Ростелекома" получили доступ к новой онлайн-игре "Земля драконов"
Самарский туристический портал стал победителем международной выставки
Самарские дзюдоисты завоевали три медали на первенстве России
Асфальт растаял вместе со снегом: в Самаре Заводское шоссе превратилось в "решето"
Автомобили LADA больше всего приглянулись угонщикам в 2018 году
Дождь и порывистый ветер: МЧС предупреждает самарцев об ухудшении погоды
В Самаре согласовали возвращение маршруток в Красноглинский район
Форвард «КС» Рамиль Шейдаев получил вызов в сборную Азербайджана на отборочный матч Евро-2020
Жители Кировского района Самары смогут лично пожаловаться Сергею Маркову на ЖКХ
Опасность над головой и под ногами: кто и как должен отвечать за травмы от гололеда и сосулек?
Блины, шашлыки и 8-метровый столб: в Кошелев-парке впервые отметили Масленицу
Загоняли на служебной машине: в Самарской области активисты обвинили лесников в гибели лосенка
На Масленице в Крутых Ключах погуляли более 5 тыс. жителей
Самарские гандболистки во второй раз выиграли первенство России
Не уступила дорогу при повороте: в Самаре девушка на Hyundai устроила ДТП с KIA