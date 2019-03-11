Крыши, которые обвалились под тяжестью снега в Самаре, отремонтируют в течение месяца

СЕГОДНЯ 17:50 2019-03-11T18:27:25+03:00

В этом году зима в Самаре выдалась снежной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Все крыши, которые обвалились под тяжестью снега, отремонтируютр в течение месяца. Такое решение приняли на рабочем совещании в городской администрации под председательством главы Самары Елены Лапушкиной. Все управляющие компании, которые допустили ЧП, накажут.

- Районные администрации вместе с Государственной жилищной инспекцией готовят материалы для наказания управляющих компаний, допустивших обрушение кровель, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, этой зимой особенно много кровель, которые рушатся из-за снега. Так, в феврале после первой оттепели рухнула крыша дома по адресу ул. Водников. Здание давно числилось в реестре аварийных и эту зиму не пережило. Крыша рухнула на площади 20 кв.м., обвалилась и часть фасада. Крыши обрушились также в Тольятти и Новокуйбышевке. Сегодня появилась информация о том, что на Металлурге в одном из домов упали из-за наледи железные ограждения крыши. Обрушился козырек жилого дома и на улице XXII Партсъезда. Всего администрация насчитала в Самаре 8 пострадавших крыш.

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ИСТОЧНИК KP.RU