В Самаре ограничили движение по Ново-Садовой в сторону центра

СЕГОДНЯ 19:08 2019-03-11T19:08:08+03:00

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11 марта в Самаре ограничили движение транспорта. Проехать нельзя по улице Ново-Садовой в сторону центра города в районе Постникова оврага. Об этом сообщает Министерство транспорта Самарской области в «Твиттере». Как рассказали в ведомстве, ограничения связаны с аварийно-восстановительными работами.

- В связи с выполнением аварийно-восстановительных работ на водоводе на ул.Ново-Садовой (Постников овраг) сегодня, 11 марта, с 18.00 до завершения работ будет частично ограничено движение автомобильного транспорта по направлению в центр, - написали в официальном аккаунте ведомства.

Ограничения действуют с 18:00. В министерстве просят автомобилистов заранее планировать маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU