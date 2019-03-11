В Самаре ограничили движение по Ново-Садовой в сторону центра
11 марта в Самаре ограничили движение транспорта. Проехать нельзя по улице Ново-Садовой в сторону центра города в районе Постникова оврага. Об этом сообщает Министерство транспорта Самарской области в «Твиттере». Как рассказали в ведомстве, ограничения связаны с аварийно-восстановительными работами.
- В связи с выполнением аварийно-восстановительных работ на водоводе на ул.Ново-Садовой (Постников овраг) сегодня, 11 марта, с 18.00 до завершения работ будет частично ограничено движение автомобильного транспорта по направлению в центр, - написали в официальном аккаунте ведомства.
Ограничения действуют с 18:00. В министерстве просят автомобилистов заранее планировать маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU