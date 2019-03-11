Самарская область стала одним из самых замусоренных регионов в России
Самарская область вошла в топ-10 самых замусоренных регионов России. Такой вывод сделали специалисты FinExpertiza. Аудиторско-консалтинговая компания подсчитала, сколько отходов накапливают в разных регионах России каждый год.
- Для перевода нормы накопления с квадратных метров площади на кубические метры с человека использовали данные Росстата по количеству квадратных метров, которое приходится в среднем на одного жителя, затем они умножались на норму накопления в пересчете на квадратный метр, - объясняет «РБК» принцип составления рейтинга.
Наш регион занял 10-ое место в рейтинге. За год в Самарской области произвели 7,6 миллионов кубометров мусора. Рейтинг возглавили Московская область и Москва. Там ежегодно формируют 27,5 и 24,1 миллионов кубометров мусора соответственно. На третьем месте Краснодарский край и 17,4 миллионов кубометров мусора в год.
ИСТОЧНИК KP.RU