2019-03-11T19:18:29+03:00
Общество

Самарская область стала одним из самых замусоренных регионов в России

Наш регион занимает 10-ую строчку в рейтинге
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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В нашем регионе формируют больше 7 миллионов кубометров мусора каждый годВ нашем регионе формируют больше 7 миллионов кубометров мусора каждый годФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Самарская область вошла в топ-10 самых замусоренных регионов России. Такой вывод сделали специалисты FinExpertiza. Аудиторско-консалтинговая компания подсчитала, сколько отходов накапливают в разных регионах России каждый год.

- Для перевода нормы накопления с квадратных метров площади на кубические метры с человека использовали данные Росстата по количеству квадратных метров, которое приходится в среднем на одного жителя, затем они умножались на норму накопления в пересчете на квадратный метр, - объясняет «РБК» принцип составления рейтинга.

Наш регион занял 10-ое место в рейтинге. За год в Самарской области произвели 7,6 миллионов кубометров мусора. Рейтинг возглавили Московская область и Москва. Там ежегодно формируют 27,5 и 24,1 миллионов кубометров мусора соответственно. На третьем месте Краснодарский край и 17,4 миллионов кубометров мусора в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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