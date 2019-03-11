В Самаре женщину, которая убила бывшего мужа, посадили на 4 года
В Самаре 33-летнюю местную жительницу признали виновной в убийстве. Женщина убила своего бывшего мужа. Прокуратура Железнодорожного района поддержала государственное обвинение. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
— Суд установил, что женщина кухонным ножом нанесла одно колото-резаное ранение в область грудной клетки своего бывшего супруга, с которым до 2005 года состояла в браке и воспитывала двоих детей, — уточнили в прокуратуре.
Учитывая, что у подсудимой есть несовершеннолетние дети, суд назначил ей наказание ниже низшего предела. Женщине придется 4 года провести в колонии общего режима без ограничения свободы.
Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU