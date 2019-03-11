2019-03-11T21:57:15+03:00
Происшествия

В Самаре женщину, которая убила бывшего мужа, посадили на 4 года

Это наказание ниже низшего предела
Мария ШЕСТЕРИКОВА
Поделиться:
Суд учел смягчающие обстоятельстваСуд учел смягчающие обстоятельстваФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самаре 33-летнюю местную жительницу признали виновной в убийстве. Женщина убила своего бывшего мужа. Прокуратура Железнодорожного района поддержала государственное обвинение. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

— Суд установил, что женщина кухонным ножом нанесла одно колото-резаное ранение в область грудной клетки своего бывшего супруга, с которым до 2005 года состояла в браке и воспитывала двоих детей, — уточнили в прокуратуре.

Учитывая, что у подсудимой есть несовершеннолетние дети, суд назначил ей наказание ниже низшего предела. Женщине придется 4 года провести в колонии общего режима без ограничения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Итальянский сквер с памятником генсеку и детская площадка в лесопарке: в Тольятти рассказали, какие территории благоустроят в 2019 году
Самарская область стала одним из самых замусоренных регионов в России
В Самаре ограничили движение по Ново-Садовой в сторону центра
Абонетны "Ростелекома" получили доступ к новой онлайн-игре "Земля драконов"
Крыши, которые обвалились под тяжестью снега в Самаре, отремонтируют в течение месяца
Самарский туристический портал стал победителем международной выставки
Самарские дзюдоисты завоевали три медали на первенстве России
Асфальт растаял вместе со снегом: в Самаре Заводское шоссе превратилось в "решето"
Автомобили LADA больше всего приглянулись угонщикам в 2018 году
Дождь и порывистый ветер: МЧС предупреждает самарцев об ухудшении погоды
В Самаре согласовали возвращение маршруток в Красноглинский район
Форвард «КС» Рамиль Шейдаев получил вызов в сборную Азербайджана на отборочный матч Евро-2020
Жители Кировского района Самары смогут лично пожаловаться Сергею Маркову на ЖКХ
Опасность над головой и под ногами: кто и как должен отвечать за травмы от гололеда и сосулек?
Блины, шашлыки и 8-метровый столб: в Кошелев-парке впервые отметили Масленицу
Загоняли на служебной машине: в Самарской области активисты обвинили лесников в гибели лосенка
На Масленице в Крутых Ключах погуляли более 5 тыс. жителей
Самарские гандболистки во второй раз выиграли первенство России
Не уступила дорогу при повороте: в Самаре девушка на Hyundai устроила ДТП с KIA