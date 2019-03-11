В Самаре женщину, которая убила бывшего мужа, посадили на 4 года

СЕГОДНЯ 21:43 2019-03-11T21:57:15+03:00

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В Самаре 33-летнюю местную жительницу признали виновной в убийстве. Женщина убила своего бывшего мужа. Прокуратура Железнодорожного района поддержала государственное обвинение. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

— Суд установил, что женщина кухонным ножом нанесла одно колото-резаное ранение в область грудной клетки своего бывшего супруга, с которым до 2005 года состояла в браке и воспитывала двоих детей, — уточнили в прокуратуре.

Учитывая, что у подсудимой есть несовершеннолетние дети, суд назначил ей наказание ниже низшего предела. Женщине придется 4 года провести в колонии общего режима без ограничения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU