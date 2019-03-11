2019-03-11T22:59:22+03:00
Общество

Итальянский сквер с памятником генсеку и детская площадка в лесопарке: в Тольятти рассказали, какие территории благоустроят в 2019 году

В сквере около ДС "Волгарь" поставят скульптуры, а площадки хотят оснастить системой подогрева, не требующей электричества
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Памятник П.Тольятти должен появиться в городе уже к 2020 годуПамятник П.Тольятти должен появиться в городе уже к 2020 году
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В Тольятти определились со списком территорий, которые благоустроят в 2019 году в первую очередь. За включенные в список объекты проголосовали горожане, и теперь их включат в проект "Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы. Первым делом займутся лесопарком в массиве вдоль ул. Баныкина и ул. Родины от Соцгородка до Портпоселка.

Вот так благоустроят лесопарковую зону

Вот так благоустроят лесопарковую зону

- Это будут комфортные зоны отдыха, не затрагивающие зеленые зоны. Здесь будет располагаться детская площадка, лавочки, спортивные тренажеры, беседки с навесами, - прокомментировали в администрации города. Также в лесопарке планируют посадить новые деревья и сделать аккуратные дорожки для велосипедистов и роллеров.

Еще один проект, который поддержали жители Тольятти, начнут реализовывать в 2019 году, а завершить планируют в 2020. Итальянский сквер - давняя мечта горожан. Его задумали как музей под открытым небом: в сквере хотят обустроить пешеходные дорожки с системой обогрева, работающей зимой без электричества, озеленить территорию, установить скульптуры и другие архитектурные формы - беседки, пруд. Главной достопримечательностью должен стать памятник Пальмиро Тольятти - генерального секретаря компартии Италии, в честь которого и был переименован город.

В сквере планируют разместитьи другие архитектурные формы

В сквере планируют разместитьи другие архитектурные формы

ИСТОЧНИК KP.RU

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