Хотела шубу, а лишилась кольца: в Самаре мошенник ограбил пенсионерку, привлеченную низкими ценами на его товары

СЕГОДНЯ 07:29 2019-03-12T07:53:59+03:00

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В Самаре мужчина ограбил 82-летнюю пожилую женщину. В ее квартиру он проник, обещая продать пенсионерке шубу и постельное белье по низким ценам. Пока она рассматривала товар, продавец огляделся в квартире и заметил шкатулку с драгоценностями. Ее он и решил похитить. Недосчитавшись драгоценностей (в том числе обручального кольца), женщина отправилась рассказывать о незваном госте в полицию.

- Она описала предметы возможного похитителя. Оказалось также, что вместе с продавцом покупательница ходила в банк, за деньгами - имеющейся в доме "налички" не хватило на покупки. В банке похититель попал на камеры, удалось получить его фотографию и уже вскоре он был задержан на автодороге М5-Урал, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Оказалось, что самарскую пенсионерку обманул ранее не судимый, безработный житель Липецкой области. Видимо, во время задержания он направлялся домой. Полицейские предполагают, что в Самаре у него были гастроли и есть и другие обманутые и обворованные граждане. Всех, кто пострадал от действий этого человека, просят обращаться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 8 (846) 373-76-40 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

В полиции поделились фото предполагаемого злоумышленника

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="560" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/696611" frameborder="0"></iframe> Молодой человек, обокравший 82-летнюю бабушку, попал на камеры в банке.

ИСТОЧНИК KP.RU