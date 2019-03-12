Получил новый срок: в Тольятти заключенного колонии поймали на телефонном мошенничестве
Центральный районный суд Тольятти вынес приговор 35-летнему мужчине, который отбывает наказание в исправительной колонии № 29. Заключенный, сидя за решеткой, успел совершить новые преступления. Его поймали на мошенничестве.
- Осужденный, находясь в местах лишения свободы, вступил в сговор с другим осужденным. Вместе они разработали преступную схему: звонили незнакомым людям, представлялись родственниками или сотрудниками полиции, а потом сообщали о ДТП, виновником которого оказывался родственник гражданина. После этого злоумышленники убеждали людей перевести им деньги за непривлечение "виновника аварии" к уголовной ответственности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.
Преступники успели позвонить четырем гражданам, проживающим в Воронеже, Туле и в Волгограде. Однако никого из них аферистам обмануть не удалось. Если бы мошенники все-таки довели свое преступление до конца, то сумма ущерба могла бы превысить 1 млн рублей.
Суд признал заключенного виновным и назначил ему 5 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1,5 года. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Пока приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU