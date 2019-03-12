«Пролетели около 10 метров»: в Самаре «Лада Приора» сбила двоих пешеходов

СЕГОДНЯ 08:35 2019-03-12T08:35:03+03:00

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Рано утром во вторник, 12 марта, на пересечении проспекта Металлургов и улицы Металлистов в Самаре произошло серьезное ДТП. Там автомобиль «Лада Приора» сбил двоих пешеходов, которые, по предварительным данным, переходили дорогу по «зебре». Об этом очевидцы сообщают в группе «ДТП Самара».

- Пешеходов сбили, как только снег пошел. Удар сильный был, пролетели метров 10. Может, водитель из-за погодных условий их не заметил. Они вроде глухонемые. У одного, судя по всему, перелом ноги, а второй постоянно сознание терял, - рассказал свидетель случившегося.

По словам мужчины, скорая помощь приехала минуты через две. Медики оказали пострадавшим необходимую помощь. В настоящее время подробности ДТП устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU