2019-03-12T08:50:26+03:00
Происшествия

Новокуйбышевца ждет суд за кражу текилы и избиение знакомого

Мужчина сам явился в полицию и сознался в своих преступлениях
Анастасия ФИЛАТОВА
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Уголовное дело мужчины рассмотрит Новокуйбышевский городской судУголовное дело мужчины рассмотрит Новокуйбышевский городской судФото: Альберт ДЗЕНЬ
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В Новокуйбышевске в ближайшее время предстанет перед судом ранее судимый местный житель. Его обвиняют в грабеже и избиении человека.

- Было установлено, что 4 октября 2018 года мужчина, находясь в супермаркете, открыто похитил бутылку текилы стоимостью 737 рублей и скрылся. А через несколько дней - 11 октября - он, будучи в подвыпившем состоянии, поссорился со знакомым и ударил его в грудь, причинив тяжкий вред здоровью, - сообщили в прокуратуре Самарской области.

Новокуйбышевец не стал скрываться от правоохранителей и сам пришел с повинной. Он во всем сознался и раскаялся. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. В скором времени его рассмотрит Новокуйбышевский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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