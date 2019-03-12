В Самаре до конца марта выберут нового ректора экономического университета

СЕГОДНЯ 09:13 2019-03-12T09:13:39+03:00

На этот пост претендуют два кандидата

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До конца марта в Самарском государственном экономическом университете изберут нового ректора. На этот пост претендуют два человека: проректор по научной работе и международным связям Светлана Ашмарина и директор института коммерции, маркетинга и сервиса при СГЭУ Дана Чернова.

- Конференция работников и обучающихся СГЭУ по выбору нового ректора состоится 22 марта в 11:00. Регистрация делегатов начнется в 10:00, - говорится в решении ученого совета вуза, опубликованном 11 марта.

Отметим, что нового руководителя университета выберут тайным голосованием. Пока обязанности ректора исполняет Габибулла Хасаев.

ИСТОЧНИК KP.RU